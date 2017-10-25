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В Приморье начали вводить карантины в детсадах из-за болезней

Частично приостановлен образовательный процесс в 12 учреждениях
Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews Фото: Ольга Левашова, РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В Приморском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. По последним данным, охват прививками населения региона составил 39%, привито за счет средств федерального бюджета 740 тысяч человек (взрослых - 559,7 тысячи человек, детей – 180,3 тысячи), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на территории Приморского края расценивается как обычная, превышения эпидемического порога по заболеванию не зарегистрировано.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов с начала эпидемического сезона вирусов гриппа не обнаружено. В структуре положительных находок, обнаружены вирусы не гриппозной этиологии - парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

В образовательных учреждениях края со 2 октября введен мониторинг за частичным или полным приостановлением образовательного процесса. Частично приостановлен образовательный процесс в 11 детсадах, а также в одной общеобразовательной организации.

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