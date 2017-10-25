Часть Владивостока останется без света сегодня, 25 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 октября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 30, 30Б, 36Б,

Братская ул.34, 36, 38,

Бурачка ул.4, 6, 8,

Вострецова ул.10Б, 2, 4,

Дубовая ул.21, 25, 27, 33,

Ильичева ул.10, 15, 25, 8, 11А,

Калинина ул.1, 11, 116, 159, 161, 167, 173, 2, 3, 5, 7, 9,

Карла Либкнехта ул.35, 40,

Киевская ул.10, 12, 14, 2, 4, 6, 8,

Красного Знамени пр-кт 100,

Океанский пр-кт 151, 30,

Печорская ул.10, 12,

Пихтовая ул.26А, 26Б, 26В, 26Г, 27, 27А, 29, 32, 46,

Планерная ул.46, 46А, 34,

Пологая ул.54А, 55, 63, 65, 67, 69,

Прапорщика Комарова ул.32, 24,

Русская ул.15,

Сосновая ул.10,

Тюменская ул.2, 4, 8, 2А,

Хабаровская ул.26, 28,

Четвертая ул.8