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Массовое отключение от водоснабжения ожидается во Владивостоке сегодня, 25 октября

Плановое отключение
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 октября, часть Владивостока останется без холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Дата начала: 25.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 25.10.2017 - 19:00
Причина отключения: 25.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:

Главная. 

Грязелечебница. 

Есенина. 

Зеленая. 

Коммуны. 

Линейная 1-я. 

Линейная 2-я. 

Мысовая. 

Садгородская. 

Свердлова. 

Фанерная. 

Фета. 

Центральная 1-я. 

Центральная 2-я. 

Центральная 3-я. 

Шкотовская.

Дата начала: 25.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 25.10.2017 - 16:00
Причина отключения: 25.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:

Братская. 

Верхнеславянская.

Всеволода Сибирцева, 80, 80а, 80б. 

Карла Либкнехта, 10а, 29-37.

Махалина, 30. 

Тюменская, 2-8.

Дата начала: 25.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 25.10.2017 - 15:00
Причина отключения: 25.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:

Калинина, 7, 9а.

Киевская, 6, 8, 10, 12, 14.

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