Массовое отключение от водоснабжения ожидается во Владивостоке сегодня, 25 октября

Сегодня, 25 октября, часть Владивостока останется без холодного водоснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Дата начала: 25.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 25.10.2017 - 19:00
Причина отключения: 25.10.2017 г. Ремонтные работы
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Дата начала: 25.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 25.10.2017 - 16:00
Причина отключения: 25.10.2017 г. Ремонтные работы
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Карла Либкнехта, 10а, 29-37.
Махалина, 30.
Тюменская, 2-8.
Дата начала: 25.10.2017 - 09:00
Дата окончания: 25.10.2017 - 15:00
Причина отключения: 25.10.2017 г. Ремонтные работы
Адреса:
Калинина, 7, 9а.
Киевская, 6, 8, 10, 12, 14.