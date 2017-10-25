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Гороскоп на 25 октября

День будет благоприятным
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Сегодняшний гороскоп совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся. Вместо этого звезды весь день будут склонять к отдыху и ничегонеделанью. Если есть такая возможность, не противьтесь этому импульсу – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию для будущих трудовых подвигов. Однако помните, что алкоголь сегодня не лучшее средство для отдыха: день склоняет к неумеренности во всем, что касается сомнительных удовольствий, сообщает 1001 Гороскоп.

 Звезды гороскопа не советуют Овну браться за любые дела, где он вынужден полагаться на других, – вольно или невольно окружающие способны его подвести. Это касается любых задач и вопросов, которые Овну сегодня придется решать, будь то рабочие или личные. Чтобы дела в течение дня продвигались гладко, Овну необходимо надеяться лишь на одного человека на свете: на себя самого. Ну а проекты, требующие слаженных коллективных действий, лучше отложить на потом.

Телец рискует стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. В первую очередь это касается дальних знакомых и коллег, однако не исключено, что даже от любимого человека или лучших друзей Тельцу сегодня придется выслушать свою порцию критики. Возможно, кто-то из окружающих будет недоволен его словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет: если Тельца сегодня как следует разозлить, он не полезет за словом в карман и сумеет дать отпор обидчику!

Звезды гороскопа предвещают Близнецам отличный день, когда они способны демонстрировать окружающим лидерские качества и победный настрой! При этом чем больше сложностей будет на их пути, тем лучше: Близнецы способны войти в боевой азарт, убирая с пути соперников и преодолевая преграды. Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня не мелочиться, а взяться за те дела, в которых они видят самый большой потенциал. Их энергичность и целеустремленность помогут им сделать шаг навстречу успеху.

 Отличительной чертой в гороскопе Рака может стать недостаток уверенности в себе и бесконечные колебания. Из-за такого настроя Раку сегодня будет сложно принять любое решение, даже если от него потребуется всего лишь выбрать одно платье из двух. Если же ситуация потребует от него стремительных действий, Рак рискует «зависнуть» или совершить необдуманный шаг. Чтобы этого не произошло, сегодня ему необходимо сохранять хладнокровие. А лучше – избегать любых ответственных шагов.

 Ситуация может заставить Льва отказаться от каких-то своих планов. Речь может идти о чем угодно – о планах на вечер, на отпуск, на свидание, на ремонт... Если это произойдет, звезды гороскопа советуют Льву смириться. Поступившись чем-то сегодня, Лев не пожалеет – со временем это способно приблизить его к цели и обеспечить успех. А вот чего Льву точно не стоит делать, так это жаловаться на свои проблемы окружающим. Помните, девяноста процентам людей ваши проблемы не интересны, а остальные десять рады, что они у вас есть.

В гороскопе Девы будет преобладать внутреннее равновесие и желание поделиться с окружающими своим позитивом. Благодаря этому, Дева будет склонна проявлять повышенную заботу о тех, кто находится с ней рядом. Сегодня она может взять кого-то под свою опеку, помочь делом или дружеским советом, выслушать. Впрочем, от такой благотворительности Дева не останется внакладе – благодарность окружающих поднимет Деву и в чужих, и в собственных глазах.

 Весы могут с удивлением обнаружить, что окружающие пытаются тайно или явно манипулировать ими! Друзья, коллеги и даже любимый человек вряд ли упустят возможность немного покомандовать Весами, пусть даже из самых благих побуждений. Самим же Весам будет труднее обычного сопротивляться влиянию извне: они способны выпускать инициативу из рук, предоставляя ее другим. Если Весам не нравится такое положение дел, звезды гороскопа советуют им проявлять твердость, говоря окружающим «нет» и мешая им сесть себе на шею.

День будет склонять Скорпиона к бурной деятельности, но ему необходимо сдерживаться, чтобы не наломать дров! Именно сегодня Скорпиону легче всего впасть в заблуждение и совершить какую-нибудь досадную оплошность. Более того, из-за своей невнимательности Скорпион может ошибиться даже на пустом месте, в вопросе, который он знает как свои шесть пальцев! Вот почему звезды гороскопа советуют ему сегодня взять тайм-аут и как следует отдохнуть. Ну а дела подождут – так будет надежней.

 Звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить как можно больше времени себе и всему, что ему нравится, будь то хобби, фитнес, спа-салон, еда или шоппинг. День обещает порадовать Стрельца приятной расслабляющей атмосферой, позволяя почувствовать гармонию с миром и собой. А вот в окружении большого количества людей – в рабочем коллективе или даже на дружеской вечеринке – Стрелец будет ощущать себя не в своей тарелке. Сегодня ему просто необходимо вырваться из суеты, чтобы побыть наедине с собой. Или с человеком, которого он любит.

 Поведение Козерога во многом зависит от того, как будут развиваться события. Звезды наделяют его запасами скрытой энергии, однако освободиться эта энергия способна лишь в авральном режиме. Так что если сегодняшний день не поставит перед Козерогом никаких сверхзадач, вроде аврала на работе или спасения мира, в его гороскопе будут преобладать апатия и лень. Однако достаточно случиться чему-то непредвиденному, как Козерог покажет гораздо больше того, на что он обычно способен!

В жизни Водолея возможны любые случайности, в том числе и такие, которые придутся Водолею не по душе. Опоздание из-за сломавшихся часов, сгоревшая яичница, «стрелка» на колготках, возникший на пустом месте спор… Все это и многое другое может ожидать Водолея в этот непредсказуемый день. Чтобы свести недоразумения к минимуму, звезды гороскопа советуют Водолею меньше витать в облаках и сосредоточиться на том, что его окружает. Проявив организованность, Водолей положит конец нежеланным сюрпризам, оставив дверь открытой только для приятных неожиданностей.

Звезды гороскопа советуют Рыбам погрузиться в фантастический мир виртуальной реальности! Чтобы начать путешествие в Матрицу, Рыбам достаточно открыть интересную книгу или купить билет на фильм. Яркое воображение, которым наделяет Рыб сегодняшний день, сделает все остальное: Рыбы получат истинное удовольствие, созерцая несуществующие, но такие реальные, миры. Это поможет им отдохнуть от обыденных дел и зарядиться позитивной энергией. Тем более что к решению конкретных задач день их все равно не склоняет.

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