14 штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей выписано во Владивостоке в рамках акции «Чистый автобус»

Сотрудники управления транспорта в рамках акции проверили 83 автобуса различных маршрутов

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В управлении транспорта администрации Владивостока подводят итоги акции «Чистый автобус», которая прошла в городе с 16 по 22 октября. Ее целью было выявление автотранспортных средств, которые не отвечают необходимым санитарным требованиям. Итогом акции стали 14 штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей. Все средства будут перечислены в городской бюджет.

«Наши специалисты работали на конечных остановочных пунктах, чтобы не мешать графику движения автобусов, – подчеркнул главный специалист управления транспорта Сергей Громов. – Это остановки «Железнодорожный вокзал», «Маяк», «Луговая», «Баляева», «Семеновская» и «Варяг». Проверяли, насколько чистые автобусы внутри и снаружи. К сожалению, нарушений много: в салонах нередко можно увидеть мусор на полу, пыль на подоконниках, несвежие занавески, грязные сиденья».

Сергей Громов рассказал, что сотрудники управления транспорта в рамках акции проверили 83 автобуса различных маршрутов всех 14 перевозчиков, в том числе муниципального ВПОПАТ-1. При этом все автотранспортные предприятия были заранее предупреждены о проведении акции, а значит, имели возможность подготовить машины к проверке.

Уведомления направлены руководителям компаний-перевозчиков по всем фактам нарушений. Штраф в данном случае составляет 5 тысяч рублей.

Напомним, все автотранспортные предприятия Владивостока работают согласно договорам, заключенным весной 2016 года с администрацией города. В этом документе перечислены все права и обязанности перевозчика, а также суммы штрафов, которые полагаются за то или иное нарушение. Соблюдение условий договора проверяют сотрудники управления транспорта, в том числе проводя несколько раз в неделю рейды по проверке работы общественного транспорта. Кроме санитарного состояния автобусов проверяются графики соблюдения маршрутов, наличие автоинформатора в салоне и другие условия.

В управлении транспорта напоминают, что информацию о работе городского общественного транспорта (в том числе электрического и морского) следует сообщать по тел. 2-614-334.

Оперативную и достоверную информацию о перемещении общественного транспорта, расчетное время прибытия к любому остановочному пункту и расписание движения можно получить в диспетчерской службе общественного транспорта по телефонам 260-52-52 и 240-56-05 круглосуточно, либо оставить свои замечания и предложения по адресу: mku.adc@gmail.com.