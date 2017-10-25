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Общество

Еще одно отделение МФЦ Владивостока переходит на семидневный режим работы

В них продолжается прием на работу новых сотрудников
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Для удобства жителей Владивостока отделение № 2 МКУ «МФЦ ВГО», расположенное по адресу: ул. Верхнепортовая, 76-а, с 1 ноября 2017 г. будет работать семь дней в неделю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Время обслуживания заявителей в этом будет организовано по следующему графику:

ПонедельникС 8:00 до 20:00
ВторникС 8:00 до 20:00
Среда11:00 до 20:00
ЧетвергС 8:00 до 20:00
ПятницаС 8:00 до 20:00
СубботаС 8:00 до 20:00
ВоскресеньеС 8:00 до 19:30

В связи с обновленным графиком работы и расширением количества оказываемых услуг (с 62 в 2014 году до 193 сегодня) МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» продолжает конкурсный набор специалистов-документоведов. О требованиях к претендентам и условиях конкурса можно узнать по телефону 230-34-75. Резюме следует направлять по адресу: staff@mfcvl.ru.

Напоминаем, что по семидневному еженедельному графику продолжают работать следующие отделения МФЦ Владивостока:

  • отделение № 3 (проспект 100-летия Владивостока, 44),
  • отделение № 4 (ул. Невельского, 13),
  • отделение № 5 (Партизанский проспект, 28-а).

А вот отделение № 1 (ул. Давыдова, 9) пока работает по отдельному графику: понедельник – с 09:00 до 17:30; вторник, четверг, пятница - с 09:00 до 20:00; среда - с 11:00 до 20:00; суббота - с 09:00 до 13:00; воскресенье – выходной.

По отдельному графику принимают заявителей территориально обособленные структурные подразделения (ТОСП):

  • ТОСП в поселке. Трудовое (ул. Лермонтова, 36): понедельник, вторник, среда, четверг – с 09:00 до 18:00; пятница – с 09:00 до 16:45; суббота, воскресенье – выходной. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45,
  • ТОСП острова Русский (ул. Экипажная, 10): вторник, четверг с 09.30 до 16.00 (в остальные дни недели прием заявителей здесь не осуществляется).

При этом в МФЦ Владивостока продолжает работу единая информационно-справочная служба. Получить необходимую информацию можно по единому многоканальному телефону 8(423)230-34-84 с понедельника по субботу с 8 часов утра до 20 часов, а в воскресенье с 8 часов утра до 19 часов 30 минут. Также для обращений граждан действует адрес электронной почты городского МФЦ – info@mfcvl.ru. Помимо этого, можно провести предварительную запись на прием в МФЦ Владивостока через портал «Госуслуги».

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