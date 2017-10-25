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Общество

На улице Володарского во Владивостоке отремонтировали систему ливневой канализации

Ещё несколько лет назад ливневая канализация в городе была в крайне изношенном состоянии
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Новую систему ливневой канализации проложили на улице Володарского, где в связи с выходом грунтовых вод на дорогу разрушалось дорожное покрытие, а зимой образовывались наледи. Работы завершились раньше установленного муниципальным контрактом срока.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, в ходе работ по капитальному ремонту сети ливневой канализации на улице Володарского полностью заменили центральный ливневой коллектор протяженностью 300 погонных метров, установили 200 метров новых дождеприемников открытого типа, заменили плиты перекрытия на колодцах и дождеприемных камерах. На объекте установили 700 метров бордюров и уложили в два слоя новое дорожное покрытие.

«Существующая ранее система ливневой канализации на улице Володарского не справлялась с тем объемом поверхностных вод, который выходил на дорогу с сопок и косогоров. Было принято решение провести капитальный ремонт сети, который в настоящий момент завершен, и ведётся приемка выполненных работ, – отметила начальник отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юлия Шкробот. Одновременно была выявлена течь на сети водоснабжения, проходящей по улице Володарского. На сегодняшний день течь устранена силами КГУП Примводоканал».

Стоит отметить, что ещё несколько лет назад ливневая канализация в городе была в крайне изношенном состоянии: забита грунтом и мусором. В последние годы ведутся планомерные работы по прочистке ливневых коллекторов, осуществляется комплекс мероприятий по паспортизации и ремонту системы ливневой канализации. В 2008 году в реестре муниципальной собственности не числилось ни одного метра сети ливневой канализации, а в настоящее время технические паспорта имеют уже 156 километров сетей. И работа в этом направлении продолжается.

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