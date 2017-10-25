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Общество

Законы астрофизики обсудят в библиотеке «Бук» Владивостока

Вход свободный
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В пятницу, 27 октября, в 19 часов в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится лекция, темой которой станет астрофизика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Прочтёт лекцию научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Присутствующие узнают, что такое чёрные дыры, долго ли до них лететь, полезно ли это астрофизическое явление для человека, как увидеть невидимое или доказать существование того, что нельзя увидеть, и многое другое.

МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на лекцию всех желающих, вход свободный.

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