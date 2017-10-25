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Общество

Фестиваль технологического искусства «Пуск» пройдет во Владивостоке

Фестиваль науки во Владивостоке
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

В пятницу и субботу, 27 и 28 октября, на острове Русский в корпусе C кампуса ДВФУ состоится фестиваль технологического искусства «Пуск». Он объединит на своей площадке 165 участников и волонтеров для создания арт-объектов с актуальными инженерными решениями под общей темой Big Data («Большие данные»).

«В этом году «Пуск» проходит в рамках Всероссийский фестиваля науки, тема которого — «Большие данные». Только понимая структуру нового мира, способы переработки и хранения информации, зная о том, как всем этим великолепием пользоваться, можно идти в ногу со временем, – рассказала организатор фестиваля «Пуск» Екатерина Беляева. – Наши резиденты интерпретируют тему больших данных традиционно по-своему через призму искусства, опыта и умения смотреть на поставленную задачу одновременно с нескольких точек зрения».

Для фестиваля «Пуск» молодые дизайнеры, архитекторы, инженеры и программисты из Владивостока и других городов России смонтируют 27 авторских арт-инсталляций. Объекты создадутся при помощи световых, цифровых и проекционных технологий. Общая площадь всех фестивальных площадок составит 1500 квадратных метров, монтаж ведется уже в течение двух недель.

На фестивале выступят приглашенные музыканты – молодые представители российской электронной сцены. Зрителей ждут живые выступления Nuage (Санкт-Петербург), резидента берлинского лейбла «Project Mooncircle», и Mostapace (Казань), резидента лейбла «Get Busy».

Специальным гостем «Пуска» станет Петр Виноградов (Москва), руководитель архитектурной мастерской «Проектная группа А2», организатор масштабного проекта «Про.Движение», руководитель архитектурной школы «Эволюция», в прошлом член правления Национальной палаты архитекторов и вице-президент Союза московских архитекторов.

На фестивале Петр Виноградов представит арт-проект «Банки данных», а на фестивале науки 28 октября в 17:00 (корпус А, кампус ДВФУ, коворкинг «Аякс») прочтет лекцию «Архитектура свободного поиска» о поиске русской самоидентичности в контексте мировой культуры.

Вход на все площадки фестиваля – свободный. Подробности программы – на сайте фестиваля технологического искусства «Пуск».

Время работы площадок

АРТ-ОБЪЕКТЫ

27 октября 17:00 – 02:00, 28 октября 12:00 – 22:00.

МУЗЫКА

27 октября 21:00 – 02:00.

Nuage (Санкт-Петербург), Mostapace (Казань), а также Rainflower, Xaki, Technolog (Владивосток).

Напомним, организатор фестиваля «Пуск» Екатерина Беляева получила премию «Есть за что!» за вклад в развитие искусства и культуры от главы Владивостока Игоря Пушкарёва.

Для справки

Фестиваль технологического искусства «Пуск» – событие, объединяющее в себе искусство, актуальные инженерные решения и электронную музыку. Ранее команда «Пуска» организовала во Владивостоке арт-проект «Fiat Lux!» (2014 год), проект «ГР2: Открытый космос» (2015 год) и фестиваль светового искусства во Дворце детского творчества (2016 год). Летом 2017 года организатор «Пуска» – АНО «Де-Фриз» – выиграла грант президента РФ в размере 2 млн 947 тысяч рублей на проведение большого фестиваля в кампусе ДВФУ.

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