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Общество

Обновленный генплан Владивостока

Цель - гармоничное развитие, привлечение инвестиций и сохранение зеленых зон
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершились публичные слушания по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки на территории ВГО (ПЗЗ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Напомним, проекты внесения изменений в основные градостроительные документы по заказу администрации Приморского края разработаны Институтом территориального планирования «Град» (г. Омск). В ходе каждого этапа слушаний разработчики знакомили жителей города с предлагаемыми планами территориального развития. Была представлена обновленная схема транспортного развития, в генплане есть проект строительства ВКАД, Предложено в перспективе создание в районе Первой Речки нового делового центра, в историческом центре - ограничение этажности застройки и другие идеи.

Всего в публичных слушаниях, которые проходили с 9 по 20 октября, приняли участие более 3,5 тысяч человек. Мероприятия касались развития всех пяти районов города и проходили как в администрации Владивостока, так и ближе к жителям отдаленных территорий – непосредственно на островах Русский и Попова, в поселке Трудовое и в селе Береговое.

Кроме того, в преддверии слушаний в помещении управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока состоялась экспозиция всех материалов генплана и правил землепользования и застройки, после ознакомления с которой граждане также вносили свои предложения.

По итогам всей этой работы в протокол внесено более тысячи предложений от граждан и организаций.

В основном обращались правообладатели земельных участков с предложениями изменить функциональную зону. К примеру, там, где сложилась малоэтажная застройка, граждане настаивали на ее сохранении и закреплении здесь зоны Ж-1 или Ж-2. Организации нередко предлагали закрепить за своими земельными участками зоны общественно-деловой застройки – для развития территорий, реализации бизнес-проектов.

Целый ряд замечаний и предложений внесла администрация города Владивостока. Так, среди предложений – сохранить преемственность с ранее утвержденным Генеральным планом Владивостокского городского округа и Правилами землепользования и застройки, что жизненно необходимо и позволяет сохранить исторически сложившийся облик города, а также гармонизировать уже возведенные объекты с планируемыми.

Также предложено внести в перечень основных видов разрешенного использования в жилых зонах не только жилые дома и объекты образования, но и магазины, медицинские центры, предприятия общественного питания, различных услуг, гаражи, стоянки и т.д. Все это совершенно необходимо для комфортного проживания в жилых микрорайонах. В нынешнем проекте эти объекты отнесены к условно-разрешенным, и значит, для их строительства нужно проводить публичные слушания, что является дополнительным административным барьером для развития малого предпринимательства. Это может привести к снижению экономической активности.

С таким же предложением активно и многократно обращались в ходе слушаний представители бизнеса.

Как отмечают в мэрии, проектом уменьшена площадь производственных территорий, более того, они включены в общественно-деловые или коммунальные зоны. Из-за этого целый ряд важнейших для экономики города градообразующих предприятий оказался лишен территорий для дальнейшего развития и реконструкции, что ставит под угрозу их существование на перспективу. Специалисты считают недопустимыми такие решения и полагают необходимым развитие предприятий на существующих промтерриториях – при условии внедрения современных и безопасных в экологическом отношении технологий, либо перепрофилирования отдельных объектов.

Одним из самых активно обсуждаемых стал вопрос сохранения в городе зеленых насаждений. Как отметили разработчики, в проекте нового генплана зонам рекреации - паркам, скверам, лесам - отведены достаточно обширные территории. При этом актуальным остается вопрос сохранения таких территорий в центре Владивостока и в наиболее застроенной его части.

В ходе слушаний вопрос сохранения зеленых зон либо их перевода в общественно-деловую зону или зону многоэтажной жилой застройки не раз выносился гражданами на голосование. Интересы разных групп явно противоречили друг другу: одни выступали за их застройку, однако сотни жителей проголосовали против. Результаты голосования зафиксированы в протоколах.

Позиция администрации города Владивостока в этом вопросе остается неизменной: все земельные участки, за которыми закреплен статус скверов и парков, либо занятые в настоящее время зелеными насаждениями, должны оставаться в рекреационной зоне, что сохранит их от застройки. К слову, уже в действующих ПЗЗ в 2013 году администрацией Владивостока была создана специальная зона городских парков и скверов в жилых, общественно-деловых и производственных территориях, что является гарантией их сохранения.

Кроме того, специалисты мэрии внесли проектировщикам предложение - выделить на карте города в отдельную функциональную и территориальную зону такую категорию, как городские леса. В проекте таковая оказалась не предусмотрена, хотя по факту на территории ВГО существуют Городское Владивостокское лесничество, Садгородское, Седанское, Лазурное, Островное и военное лесничества.

При этом городу обязательно необходимо планировать территории под новое комплексное строительство, без которого невозможно развитие, и в этом вопросе необходимо сохранять здоровый баланс между зонами рекреации и застройки.

В ходе публичных слушаний звучали выступления и по другим важным, общественно значимым вопросам: возведению транспортных развязок, мостов, тоннелей, дорог, развитию целых микрорайонов.

Теперь протоколы и заключения о результатах публичных слушаний по проектам внесения изменения в генплан и правила землепользования и застройки будут направлены в рабочую группу при администрации Приморского края – для принятия решения. Затем, по итогам обсуждения и внесения поправок, Правила землепользования и застройки на территории ВГО должны быть приняты Департаментом градостроительства Приморского края, генеральный план – подписан губернатором края.

Планируется, что обновленный генплан и ПЗЗ будут учитывать долгосрочные перспективы социально-экономического развития территории, а также скорректируют и уточнят территориальное и функциональное зонирование территории.

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