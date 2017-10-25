Акционеры ДВМП одобрили гарантии по евробондам в рамках реструктуризации

Это следует из материалов компании

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы Fesco) на внеочередном собрании 20 октября 2017 года одобрили гарантии по евробондам в рамках реструктуризации, сообщает РИА VladNews. Это следует из материалов компании.

"Предметом сделки является предоставление обществом гарантии по обязательствам всех должников по еврооблигациям Far East Capital Limited S.A. на сумму $550 млн с купонным доходом 8% годовых и датой погашения в 2018 году и на сумму $325 млн облигаций с купонным доходом 8,75% годовых и датой погашения в 2020 году", - говорится в сообщении.