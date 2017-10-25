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Футуролог: Земля будет постепенно превращаться в курорт

Программу переброски на юг сибирских рек была принята 23 октября 1984 года
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

23 октября 1984 года пленум ЦК КПСС принял программу переброски на юг сибирских рек с целью обеспечения водой засушливых регионов страны. Один из самых грандиозных инженерных и строительных проектов XX века остался неосуществленным. Возможно, есть смысл вернутся к нереализованным фантастическим проектам сегодня, технологии позволяют, считает футуролог Александр Кононов. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, сообщает РИА VladNews.

«Сегодня появились технологии, позволяющие быстро решать подобные проблемы. Например, технологии прокладки дорог, туннелей. Сегодняшняя машина для прокладки туннелей делает максимум 100 метров в сутки, а тот же Илон Маск говорит, что сделает 300 метров в сутки. Что-то у него получается. Ему доверяют. Он уже приобрел землеройные машины. Планирует сделать туннель между Вашингтоном и Нью-Йорком, своеобразное метро для автомобилей. Если просчитать технологии для переброски рек, можно это сделать эффективно. Возможно, есть спасительный вариант для наиболее засушливых регионов. Нужно строить новые решения, комплексные, решающие несколько проблем. Например, орошение тех земель, которые сейчас мы не можем культивировать из-за отсутствия воды и защита от возможных наводнений. Чтобы не было катастроф, когда много людей страдает, теряет свое имущество. Главное, просчитывать и предусматривать пути отхода. Все предвидеть невозможно. Нужно бороться со стихией, делать так, чтобы жизнь на Земле становилась комфортнее и безопаснее. Во многом сейчас начинают связываться проблемы на Земле и в Космосе. Например, сейчас планируется близко к Северному полюсу строить новый город Умка. Красивый проект – предоставить комфортные условия жизни близко к Северному полюсу. В то же время это проект, который отрабатывает технологии, которые будут использоваться при колонизации Луны, Марса. Технологии двойного назначения, земного и космического. У японцев есть проекты подводных городов – под водой и в космосе. Те же землеройные технологии. Очевидно, что если начнется космическая колонизация, самое надежное будет начинать с подземных колоний. Они будут защищать от радиации, от метеоритов. Строительные роботы сделают возможность комфортабельной колонизации. В 60-е было очень некомфортно осваивать космос, было много рисков. Проблемы очень большие, мы должны осознавать, что наша цивилизация очень молодая. В масштабе Вселенной это – младенчество. Человек в младенчестве уязвим. Ребенок еще не адаптирован к окружению, подвержен массе инфекций, болезней. Так же наша цивилизация. Мы еще не научились справляться со многими факторами, но мы развиваемся, постепенно начинаем ходить, выходим из колыбели в космос. Но у нас масса «детских» болезней, в том числе войны, геноцид. Нужно комплексное развитие цивилизации. Мы приближаемся к этапу, когда будет создана мощнейшая индустрия космической экспансии, это потребует огромного количества людей и новых подходов. Строительство новых городов не будет требовать больших заводов, но больших интеллектуальных средств и способностей. Все производства будут вынесены в пустыни, постепенно в космос. Земля будет постепенно превращаться в курорт. В Китае, в ОАЭ уже есть города-парки, города-леса. Все технологии взаимосвязаны. Хорошо, что есть Голливуд, который моделирует множество проблем и дает возможность какие-то ошибки не повторять. Космос – пустой, переполненный катастрофами. Что мы там можем испортить. Человечество обречено выполнить величайшую миссию. Оживить мироздание, эти бущующие катастрофами пространства, сделать их комфортными, безопасными, наполнить бытием жизни. Разумная жизнь пока существует только на одной планете. Наша задача сделать, чтобы она распространилась и не была уничтожена. Бесспорно, все меняется, но совершенно объективно существуют вещи, которые неизменны, с которыми все время придется сталкиваться», – считает футуролог.

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