Андрей Тарасенко «уволил» главврача дальнереченской больницы

Врио губернатора Приморья побывал в Дальнереченске с рабочим вихитом

Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил центральную городскую больницу Дальнереченска в рамках рабочей поездки в муниципалитет во вторник, 24 октября. Главная причина визита главы региона в медучреждение – большое количество жалоб на работу больницы от населения и недавний трагический случай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Андрей Тарасенко осмотрел здание, в котором расположены взрослая и детская поликлиники.

Главе региона доложили, что в 2016 году здесь впервые за 25 лет работы учреждения был проведен капитальный ремонт – заменены пассажирские лифты, окна, межкомнатные двери, вся внутренняя электропроводка, обновлены стены и потолок, система вентиляции. На это из краевого бюджета было направлено почти 30 миллионов рублей.