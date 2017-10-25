Турнир «Vladivostok Open» всего за три года своего существования превратился из городской соревновательной встречи в международную битву, на которую съезжаются выдающиеся представители такой борьбы, как джиу-джитсу. В этом году состязания собрали порядка 300 участников. Схватки во Владивостоке стали практически центральным событием для Евро-Азиатской федерации этого вида спорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Международный турнир «Vladivostok Open» собрал более 300 представителей джиу-джитсу
На соревнования также приехали гости из Китая, Таджикистана и УзбекистанаВладивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.
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