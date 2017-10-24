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Происшествия

ДТП с участие ребенка произошло во Владивостоке

У одного из водителей не оказалось при себе водительского удостоверения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Несколько часов назад во Владивостоке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в салоне одного из которых находился ребенок. Однако, по информации очевидцев, водитель одного из столкнувшихся автомобилей находился в состоянии алкогольного опьянения, у другого при себе не оказалось водительского удостоверения и документов на право пользования транспортным средством, сообщает РИА VladNews.

По предварительной информации ДТП произошло на перекрестке улиц Нейбута и Стрелковой. Водитель автомобиля Toyota Allex не уступил дорогу движущемуся сверху автомобилю Subaru Forester. На месте происшествия уже работают представители ГИБДД и сотрудники Аварийного комиссара.

В происшествии никто не пострадал. Стоит отметить, что находящийся в салоне автомобиля Subaru Forester ребенок был пристёгнут. Однако ущерб нанесен транспортным средствам: у Subaru Forester помято правое крыло, а у Toyota Allex полностью оторвана нижняя часть переднего бампера.

Сотрудникам правоохранительных органов ещё предстоит разобраться в том, почему у одного из водителей не оказалось при себе документов на автомобиль и водительского удостоверения, а другой сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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