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Общество

​Владивостокцам осталось мерзнуть 5 дней

Из почти 34 000 домов, за минувшие стуки было подключено 500
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Владивостокцам осталось мерзнуть 5 дней

Итоги готовности города к отопительному сезону обсудили сегодня на заседание комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

С 23 октября во Владивостоке начался отопительный сезон и очень постепенно в домах теплеет. В первую очередь к горячему водоснабжению подключается социальная сфера – это детские садики, школы, социальные учреждения здравоохранения. Одновременно подключаются жилые дома. Из почти 34 000 домов, за стуки было подключено 500. Из 71 одной котельной начали работу 66. Остались котельные, где запуск связан с большими многоквартирными домами. Сергей Черкасов, заместитель главы администрации города, уверен, что в течении пяти суток весь город будет под отоплением.

Очень старые сети, капительный ремонт которых состоялся в этом году впервые за последние пять лет, не гарантируют безаварийного отопительного сезона. Самый большой риск связан с давлением в трубах, из-за которого и могут произойти аварии теплотрасс. Сергей Черкасов уверяет, что все бригады готовы к оперативной работе с непредвиденным ситуациями.

Тепловые сети города нуждаются в постоянном ремонте и вложений порядка 150 миллионов рублей, тогда как в общей сумме на этот год выделено около 80 миллионов рублей.

Кроме того, существует так называемая проблема брошенных домов - многоквартирных домов, от которых отказались управляющие компании.

Некоторые управляющие компании отказываются от жилых многоквартирных домов. В итоге такие дома оказываются под угрозой неподготовленности к отопительному сезону, собственники не проявляют инициативы в выборе способа управления собственным домом.

В таких домах зачастую собственность муниципалитета не превышает 20-30%, дома выставляются на конкурс управляющих компаний, но так и остаются невыбранными. Сегодня самое сложное - это организовать собрание собственников. Попытки убедить население ни к чему не приводят. Коммерческие управляющие компании в приоритет при аукционе домов выбирают новые дома в благополучных районах, с которых будет хорошая прибыль. «Это большая проблема для города, надо определить механизм решения данной проблемы» - настаивает Наталья Александровна Войновская – председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока. По Фрунзенскому району насчитывается 109 «ничейных» домов

К счастью, такие многоквартирные дома в этом отопительном сезоне получили поддержку муниципальной управляющей компании и полностью готовы для подключения горячего водоснабжения.

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