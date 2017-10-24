Театр Горького поставит спектакль «Васса Железнова»

Владивосток посетит правнучка писателя

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

На пресс-конференции, открывшей юбилейную театральную неделю театра им. Максима Горького, руководитель театра, народный артист России Ефим Звеняцкий, сообщил, что уже в ближайшее время театр осуществит постановку спектакля «Васса Железнова», и на этой неделе Владивосток посетит правнучка писателя Максима Горького Екатерина Пешкова, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Постановка спектакля «Васса Железнова» заставит задуматься зрителя о жизни, о каких-то моралях, - считает Ефим Семёнович. – Мы не сомневаемся в успехе спектакля. Он будет обеспечен созвездием талантов всех его участников. Ни одной фальшивой ноты».

Пресс-конференция в театре собрала большое количество спикеров, среди которых исполнительный директор Филип Чарльз Снид из США, режиссёры из Москвы Вадим Данцигер, Вечеслав Старадубцев, художники Владимир Колтунов и Сергей Скорнецкий, главный редактор журнала «Собрание Эксклюзив» Татьяна Варнакова, ответственный секретарь Приморского отделения «Союза художников РФ» Ольга Зотова, театральный критик Нина Шульгина, куратор выставки «Свидетельство о театре», в честь 85-летия Академического театра Андрей Васеленко.

Юбилей будет проходить с 23 по 29 октября в самом театре и на площадке партнёров. Пройдут спектакли, выставки, творческие вечера. Так же в рамках театральной недели на малой сцене театра пройдёт уже пятая научно-практическая конференция «Проблематика и актуальность искусства в условиях мультикультурного общества.

По словам театрального критика Нины Шульгиной, подобные научные конференции помогают развитию искусства, представляют его разные направления, решают сложнейшую задачу адаптирования нашего театрального культурного наследия, его сохранения.

В юбилейную программу театра так же включена презентация книги «Таланты и поклонники» и выставка «Театральная». Данная экспозиция продемонстрирует вклад художников в работу над театральным образом, на ней будут представлены редкие экспонаты из фондов театра. Живопись, графика, эскизы декораций, куклы, театральные костюмы, афиши, фотографии.

Выставка даст возможность всем ценителям театра увидеть тот самый момент, когда действие остановлено, пристальнее вглядеться в детали, которые порой недоступны сиюминутному восприятию действия в театре.