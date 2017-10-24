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Экс-первая леди Приморья встретится с владивостокцами сегодня, 24 октября

Лариса Белоброва проведет творческую встречу в библиотеке «Бук»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 октября, в 19 часов в муниципальной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55) состоится творческая встреча с актрисой Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького, заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе встречи Лариса Белоброва расскажет о становлении артиста, о том, с какими трудностями сталкивается актёр театра, о своих любимых и самых ярких ролях. Кроме того, артистка ответит на вопросы присутствующих.

МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» приглашает на творческую встречу всех желающих, вход свободный.

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