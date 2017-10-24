За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий

Зарегистрировано 313 нарушений ПДД

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 79 ДТП, 42 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 18 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 20 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 10 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили четырех любителей превысить скорость. Остановлено пять автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 26 автомобилистов. В отношении 8 таксистов и 35 водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

На штраф-стоянку поставлен 54 автомобиля.

Всего в понедельник, 22 октября, в приморской столице зарегистрировано 313 нарушений ПДД.

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