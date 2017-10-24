ДТП с участие ребенка произошло во Владивостоке 20:34, 24 октября ДТП с участие ребенка произошло во Владивостоке
В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса 18:20, 24 октября В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса (Эксклюзив)
​Владивостокцам осталось мерзнуть 5 дней 18:01, 24 октября ​Владивостокцам осталось мерзнуть 5 дней
Новостная лента
Октябрь, 24 вторник
21:29
Карта мыслей, горящий лед и виртуальные полеты: Зачем идти на Фестиваль «Nauka 0+» Видео
20:34
ДТП с участие ребенка произошло во Владивостоке
20:22
За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий
19:12
Судостроительный комплекс «Звезда» может получить 5,9 млрд рублей
18:20
В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса Эксклюзив
18:01
​Владивостокцам осталось мерзнуть 5 дней
18:00
Серийный вор-домушник задержан во Владивостоке
17:48
За проезд во владивостокских автобусах можно будет расплатиться с помощью телефона Эксклюзив
17:44
В бухте недалеко от Владивостока замечен кит Видео
17:36
Ио главы Владивостока Константин Межонов принял участие в работе форума городов Евразии в Пусане
17:20
Театр Горького поставит спектакль «Васса Железнова» Фото
17:19
Экс-первая леди Приморья встретится с владивостокцами сегодня, 24 октября
17:17
Кулинару Владивостока отметили свой профессиональный праздник Видео
17:05
Пенсионеры, пострадавшие от наводнения в Приморье, могут получить дополнительную поддержку
16:53
Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах
16:40
Завтра во Владивостоке станет теплее ещё на 2–4 градуса
16:29
Экс-губернатор Приморья Миклушевский поедет в Кремль
16:28
Во Владивостоке мать троих детей обманула арендодателя Фото
16:15
Андрей Тарасенко определил ближайшие задачи в своей работе Видео
16:02
Подросток за рулем легковушки отправил жителя Владивостока в больницу
15:50
Во Владивостоке почтят память жертв политических репрессий
15:43
Автолюбители Владивостока придумали, как обмануть «паркон» Эксклюзив
15:37
Ученые перечислили факторы развития послеродовой депрессии
15:25
Военные РФ и Индии отразили нападение террористов
15:24
Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли Эксклюзив
15:14
Владивостокские магазины попались на опасных деликатесах
15:08
Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк Эксклюзив
15:02
В Приморье спасатели потушили квартиру
14:50
Главный бухгалтер во Владивостоке похитила более 1 млн рублей
14:38
Во Владивостоке стартует акция «Сделаем город доступнее»
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4221 (160) от 24 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» остался в зоне вылета
Капремонт: когда по долгам не надо платить
В городе высаживают тюльпаны
На погосте деньги лучше не хранить
Не учением единым…
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

За сутки во Владивостоке произошло более 70 аварий

Зарегистрировано 313 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 79 ДТП, 42 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 13 аварий обошлись составлением европротоколов. В двух ДТП пострадали два человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили 18 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 20 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 10 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили четырех любителей превысить скорость. Остановлено пять автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 26 автомобилистов. В отношении 8 таксистов и 35 водителей автобусов составлены соответствующие протоколы.

На штраф-стоянку поставлен 54 автомобиля.

Всего в понедельник, 22 октября, в приморской столице зарегистрировано 313 нарушений ПДД.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

Похожие новости
В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса
18:20, 24 октября 2017 В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса

Есть пострадавшие

Серийный вор-домушник задержан во Владивостоке
18:00, 24 октября 2017 Серийный вор-домушник задержан во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Во Владивостоке мать троих детей обманула арендодателя
16:28, 24 октября 2017 Во Владивостоке мать троих детей обманула арендодателя

Женщина предупредила о нерадивой съемщице пользователей социальных сетей

Подросток за рулем легковушки отправил жителя Владивостока в больницу
16:02, 24 октября 2017 Подросток за рулем легковушки отправил жителя Владивостока в больницу

Стали известны подробности ДТП, произошедшего минувшим вечером

Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли
15:24, 24 октября 2017 Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли

Сотрудники полиции взрывных устройств не обнаружили

Владивостокские магазины попались на опасных деликатесах
15:14, 24 октября 2017 Владивостокские магазины попались на опасных деликатесах

За риск здоровьем покупателей бизнесу грозят крупные штрафы

Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк
15:08, 24 октября 2017 Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк

В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы