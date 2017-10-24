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Общество

Приморская школа стала одна из лучших в России

Рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, среда, 25 октября , РИА Vladnews.

Средняя школа села Покровка Октябрьского района Приморского края вошла в ТОП-300 лучших сельских школ России. Рейтинг составлен проектом «Социальный навигатор» международной медиагруппы «Россия сегодня», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования – предоставление ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. Уровень подготовки учащихся измеряется на основе результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и всероссийской олимпиады школьников, что позволяет обеспечить открытость и прозрачность формирования рейтинга.

Как сообщили в департаменте образования и науки, покровская школа – самая большая в районе. Здесь обучаются более 700 ребят с 5 по 11 классы. Для малышей в селе есть отдельная школа.

«Покровская школа является базовой для других учреждений образования района», – добавили специалисты.

Руководитель управления образования Октябрьского района Приморья Евгения Дроздова рассказала, что ученики покровской школы не только хорошо учатся, но и занимаются спортом, творчеством, активно участвуют в общественной жизни.

«Наши ребята демонстрируют высокие показатели по итогам ОГЭ и ЕГЭ, каждый год участвуют в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Более 70% выпускников поступают в вузы. Наши ученики – победители и призеры всероссийских и краевых спортивных состязаний, творческих конкурсов», – отметила она.

Евгения Дроздова добавила, что в учебном заведении очень развито патриотическое направление. Ребята на протяжении последних лет принимают участие в массовых мероприятиях и самостоятельно организовывают флеш-мобы. Так, 9 мая ребята устроили настоящий праздник – все 700 учеников школы пели и танцевали под песни Победы на главной площади села.

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