Судостроительный комплекс «Звезда» может получить 5,9 млрд рублей

Ранее заводу субсидии не предоставлялись

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Правительство в 2018-2022 гг. может выделить субсидии в размере 5,9 млрд рублей судостроительному комплексу "Звезда", сообщает РИА VladNews.Такая информация следует из пояснительной записки к проекту утверждения правил предоставления субсидий, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в 2018 г. планируется предоставить 537,97 млн рублей, в 2019 г. - 1,24 млрд руб., в 2020 г. - 1,89 млрд руб., в 2021 г. - 1,76 млрд руб., а в 2022 г. - 568,94 млн руб.

Отмечается, что ранее СК "Звезда" субсидии не предоставлялись.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 г. Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 г. DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Как ожидается, новая площадка начнет работу в 2018 г. и приступит к производству морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В частности, танкеров водоизмещением до 350 тыс. т, газовозов емкостью до 250 тыс. куб. м, судов ледового класса, специальных судов спусковым весом до 29 тыс. т, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что общий объем инвестиций в строительство завода "Звезда" составит 145,5 млрд руб.