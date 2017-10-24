В Приморье произошла авария с участием рейсового автобуса

Есть пострадавшие

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Спортивная, 5. 26- летний водитель рейсового автобуса Daewoo, двигаясь по маршруту "Первая речка - Центр - Луговая", не выдержал безопасную дистанцию и в совершил столкновение с автомобилем Toyota Ipsum под управлением мужчины 1954 года рождения. В результате аварии пострадал пассажир автобуса – женщина 1951 года рождения, получившая ушибы , гематомы первого предплечья, правого бедра. Пострадавшая госпитализирована в ВКБ№2.

В пресс-службе ГИБДД по Владивостоку корреспонденту агентства сообщили, что водитель автобуса к административной ответственности в 2017 году не привлекался.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.