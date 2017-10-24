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Общество

Апокалипсис 2017: пророчество в Библии о Нибиру нашли ученые

Эксперты сделали сенсационное открытие
Фото: therussiantimes.com Фото: therussiantimes.com
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Эксперты по изучению текстов Ветхого завета сделали сенсационное открытие. Речь идет о таинственной планете Нибиру. В частности, в тексте библейского писания ученые обнаружили строки, в которых говорится о загадочной девятой планете – Нибиру, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

А началось все с того, что авторитетный исследователь Библии Маттиаху Глазерсон задался целью узнать, что о Нибиру говорится в Святом писании. В ходе исследований он установил, что в Библии действительно есть упоминание о загадочном небесном теле.

Как сказано в библейском пророчестве, планета была создана Богом для покаяния людей в грехах. По словам ученого, главной целью «звезды смерти» является призыв людей к покаянию.

«Это послание всему миру», - сообщил исследователь.

Этому открытию придает правдивости заявление NASA о существовании девятого небесного тела, которое располагается на самой окраине Солнечной системы.

Напомним, многие ученые считают, что конец света или апокалипсис наступит в результате столкновения Земли с Нибиру. Ранее американский исследователь Дэвид Мид сообщил, что апокалипсис наступит 21 октября текущего года. По расчетам Мида, в этот день Земля должна была столкнуться с Нибиру.

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