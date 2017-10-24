Экс-губернатор Приморья Миклушевский поедет в Кремль

Он встретится с Путиным на следующей неделе

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

На следующей неделе, предположительно 31 октября, пройдет встреча Владимира Путина с отставными губернаторами, покинувшими свой пост в конце сентября- начале октября. Владимир Миклушевский также должен посетить эту встречу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Дождь».

Как сообщалось ранее, 6 октября, в администрации Приморского края полпред Юрий Трутнев объявил о прекращении полномочий губернатора края Владимира Миклушевского: зачитал указ президента России Владимира Путина о досрочной отставке от 4 октября 2017 года. Он также представил нового врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.