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Общество

За проезд во владивостокских автобусах можно будет расплатиться с помощью телефона

Попытки внедрения электронной системы оплаты проезда предпринимались и ранее
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке планируют запустить комплексную систему электронной оплаты проезда, в том числе с помощью смартфона. Широкой публике технологию представят в ноябре, сообщил корреспонденту РИА VladNews Михаил Гриненко, старший IT-менеджер Городской Транспортной Системы.

В ноябре нынешнего года жителям приморской столицы собираются презентовать новую комплексную систему оплаты проезда. Попытки внедрения подобной системы предпринимались еще с 2014 года. Так, к примеру, на автобусах маршрутов 15 и 98 были установлены кэш-боксы, которые позволяли оплачивать проезд без участия водителя. Нынешняя система, по сути, является развитием этой идеи. Помимо самого кэш-бокса в комплекс входит специально установленный планшет, откуда водитель и управляет аппаратурой: вводит необходимые данные, следит за работоспособностью и получает статистические данные.

Если раньше предполагалось использовать два способа оплаты, один из которых осуществлялся с помощью специальной карточки, то сейчас от нее было решено отказаться в пользу мобильного приложения. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо установить на свой смартфон приложение OxyPay (ОксиПэй). Во время регистрации в приложении, к нему привязывается банковская карта, с помощью которой и пополняется счет. Для того чтобы оплатить проезд, необходимо запустить приложение, указать количество человек, проезд которых требуется расплатиться. На экране телефона появится сгенерированный QR-код, который необходимо поднести к датчику сканера, установленному возле водителя. Также никуда не денется и наличный расчет. Кроме того предусмотрена оплата с помощью проездных, которыми можно будет оплатить определенное количество поездок, поднеся проездной с нанесённый QR-кодом к сканеру.

Система разрабатывалась специально для Владивостока, и уже сейчас проходит этап тестирования на 49 муниципальных автобусах. После презентации инновации, количество единиц транспорта, где она будет внедрена, увеличится.

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