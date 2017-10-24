Инвалиды Приморья и Южной Кореи встретились на спартакиаде «Инваспорт»

Ежегодные соревнования прошли в городе Артёме и собрали более 300 человек

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Люди с ограниченными возможностями сегодня все больше и больше устремляются в спорт. Занятие физической культурой у инвалидов уже давно вышло за рамки обычного хобби или способа реабилитации. В Приморье вот уже последние несколько лет сильные духом люди организовывают целую спартакиаду, которая так и называется «Инваспорт». В этом году соревнования стартовали в Артёме, где собрали более 300 человек со всех уголков края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.