Автолюбители Владивостока придумали, как обмануть «паркон»

Водители решили действовать против системы

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В то время, пока одни автовладельцы ищут места для легальной парковки, другие выбирают путь жуликов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В центре Владивостока то и дело можно встретить машины с прикрытыми номерами. Так водители якобы действуют против системы «паркон», избегая платы за парковку, а также соответствующих штрафов.

Отметим, что в 2014 году комплекс видеофиксации «паркон» зафиксировал нарушений на сумму 44,4 миллиона рублей. По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, «парконы» ежедневно работают по маршрутам на улице Спортивная, Фадеева, Луговая, Русская, Уборевича, Океанский проспект, Алеутская и Семеновская.

Справка VN:

Паркон - это мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения – остановка или стоянка там, где она запрещена дорожными знаками, разметкой, на тротуаре, на пешеходном переходе; парковка запрещенным способом, на газонах, на детских и спортивных площадок, в парках и скверах.