Ио главы Владивостока Константин Межонов принял участие в работе форума городов Евразии в Пусане

Уже два года подряд Пусан, Владивосток и Санкт-Петербург соединяет «Евразийская экспедиция»

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Пусане (Республика Корея) состоялся Форум городов Евразии Eurasia City Forum 2017, организаторами которого стали администрация города-метрополии Пусан, Пусанский фонд международного сотрудничества, агентство продвижения экономики Пусана, Институт развития Пусана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Российскую Федерацию на форуме представили делегации Владивостока, Хабаровска и Санкт-Петербурга.

Делегацию Владивостока на этом влиятельном международном мероприятии возглавил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

В ходе пленарного заседания «Евразия: первый шаг к совместному процветанию» Константин Межонов выступил с приветственным словом, в котором отметил, что наши корейские и китайские коллеги всегда отмечают, что для них Владивосток – это ближайший европейский город в Азии, который расположен всего лишь в двух-трех часах авиаперелета. Такое географическое положение Владивостока дает много возможностей для развития сотрудничества нашего города с иностранными партнерами в самых разных сферах. И правительство Российской Федерации, и администрация Владивостока делают все, чтобы сохранять и развивать эту уникальность столицы Приморья.

Константин Межонов также напомнил участникам форума выступление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в котором он поделился мечтой, чтобы житель Пусана мог однажды сесть на поезд и через всю Корею и Владивосток доехать до Санкт-Петербурга.

Это не случайно, так как уже два года подряд Пусан, Владивосток и Санкт-Петербург соединяет «Евразийская экспедиция». В ее рамках в июле нынешнего года во Владивостоке с большим успехом и размахом прошли «Дни Пусана».

В приветственном слове генерального секретаря фонда содействия международным связям Пусана Алока Роя прозвучал призыв создать реальный, практический план развития более тесного сотрудничества с регионами и городами других стран, чему активно способствует работа этой его организации.

В пленарном докладе мэр Пусана Со Бен Су обратил внимание на начало практической реализации выдвинутой им инициативы создания Совета городов северной экономики РК – КНР - РФ. «Сферы нашего экономического взаимодействия безграничны», - адресовал свою уверенность городам-участникам Eurasia City Forum Со Бен Су.

В рамках форума состоялись также многочисленные встречи и переговоры делегации Владивостока с руководством города и порта Пусан, фонда развития Пусана, бизнесменами из Республики Корея и КНР.

В ходе встречи мэра Пусана Со Бен Су и исполняющего обязанности главы города Владивостока К.А. Межонова были обсуждены перспективы сотрудничества между городами-побратимами в 2018 году.