Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли

Сотрудники полиции взрывных устройств не обнаружили

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Информация о заминировании отделения банка в центре Владивостока не подтвердилась, сообщили РИА VladNews в службе безопасности Альфа-Банка.

Как сообщили агентству в службе безопасности, по сигналу на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и кинологи. Было обследовано помещение банка. Взрывчатых устройств обнаружено не было.

Отметим, что инцидент произошел по адресу улица Адмирала Фокина, 19. По сигналу на место происшествия прибыли экстренные службы.

Начальник службы безопасности отделения на месте рассказал корреспонденту, что женщина кавказской национальности хотела взять кредит в банке. После того, как она оформила все необходимые документы и покинула банк, была обнаружена сумка.

В настоящее время отделение банка продолжает свою работу.

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