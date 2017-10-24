Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк

В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 24 октября, во Владивостоке искали бомбу в банке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу улица Адмирала Фокина, 19 в офисе «Альфа-Банка». Сотрудники и клиенты были экстренно эвакуированы из здания.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, медики и спасатели.

Все подробности случившегося устанавливаются.

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