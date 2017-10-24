Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк

Сегодня, 24 октября, во Владивостоке искали бомбу в банке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел по адресу улица Адмирала Фокина, 19 в офисе «Альфа-Банка». Сотрудники и клиенты были экстренно эвакуированы из здания.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, медики и спасатели.
Все подробности случившегося устанавливаются.
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