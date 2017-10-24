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Политика и экономика

Пенсионеры, пострадавшие от наводнения в Приморье, могут получить дополнительную поддержку

Для получения дополнительной помощи пенсионеру либо его представителю следует обратиться в Центр социальной поддержки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Дополнительную адресную помощь получат неработающие пенсионеры, дома и имущество которых в августе этого года пострадали от сильных дождей в Приморском крае. На эти цели 6,7 миллионов рублей предоставляет Пенсионный фонд России. В рамках софинансирования более 2,2 миллионов рублей планируют затратить из краевой казны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В департаменте труда и социального развития Приморского края разработан порядок предоставления адресной помощи. Разовая выплата предоставляется, если гражданин находится в одном из списков, ранее предоставленных муниципалитетами для основных выплат пострадавшим от наводнения.

«Это граждане, получившие разовую помощь на восстановление поврежденного дома или квартиры, а также те, кто получил выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости», – уточняют специалисты департамента.

Для получения дополнительной помощи пенсионеру либо его представителю следует обратиться в Центр социальной поддержки. Необходимо предоставить паспорт либо временное удостоверение личности, трудовую книжку, возможно, ее заверенную копию, либо оформленную должным образом справку с последнего места работы. Понадобятся также реквизиты счета пенсионера, если он желает получить адресную помощь через кредитную организацию.

Что касается размера дополнительной адресной помощи, то специалисты определят ее чуть позже, когда станет понятно число потенциальных получателей.

«Однако пожилым людям или их представителям следует поторопиться. Документы на адресную помощь необходимо предоставить в наше учреждение не позднее 13 ноября», – призывает директор департамента Лилия Лаврентьева.

В ведомстве обращают внимание на то, граждане, ранее получившие лишь выплату в 10 тысяч рублей за утрату урожая, не могут претендовать на дополнительную адресную помощь.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Стихия разрушила 45 участков автодорог, было нарушено транспортное сообщение с 11 населенными пунктами. Для ликвидации чрезвычайной ситуации на территории края привлекалось почти четыре тысячи человек, почти 300 единиц техники, более 60 плавсредств и авиации. Более 17 тысяч пострадавших от наводнения приморцев получили выплаты. 25 сентября режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера в Приморье был снят.

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