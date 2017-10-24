Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обострилась в этом году

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поручил расширить комплекс мер по борьбе с загрязнением угольной пылью в портах и прилегающих к ним населенных пунктах. В частности, он поручил стивидорам начать модернизацию ливневой канализации, из которой угольная пыль может попадать в море или в почву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморского края.

"Помимо пылезащитного оборудования должна быть создана эффективная система ливневой канализации и утилизации сточных вод, потому что вода от орошения, загрязненная различными вредными веществами, не должна попасть в почву и со стоками в водоемы", - приводит пресс-служба слова Тарасенко.

Как подчеркнул врио губернатора, современные системы ливневой канализации должны быть созданы на всех угольных терминалах. "Причем они должны отвечать всем необходимым стандартам и нормам", - подчеркнул Тарасенко.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обострилась в этом году, когда через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки груза пыль стало разносить ветром по окрестностям, она начала покрывать улицы населенных пунктов. Сейчас в Приморье создают единую санитарно-защитную зону для терминалов, работающих в городской черте, модернизируют перегрузочные комплексы, а также жестко контролируют соблюдение технологического процесса при перевалке пылящего груза.