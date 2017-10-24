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Общество

Завтра во Владивостоке станет теплее ещё на 2–4 градуса

Ближайшей ночью давление будет падать
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В течение прошедших суток Приморский край находился под влиянием гребня антициклона, центр которого располагался над северо-востоком Китая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. Наблюдалась малооблачная, прохладная погода без осадков. Днем при северном ветре воздух прогрелся до +4…+9 °C, лишь местами в западных районах и на побережье столбики термометров поднялись до отметки +10…+14 °C.

Минувшей ночью воздух интенсивно выхолаживался, и ночь оказалась на 2–4 градуса холоднее предыдущей. Минимальные температуры воздуха на большей территории составили −1…−8 °C, в горных районах столбики термометров опустились до −11 °C. Лишь местами на побережье еще сохранились островки тепла, +1…+4 °C.

Во Владивостоке вчера днем отмечалась малооблачная и без осадков погода, дул сильный северный ветер, максимальная температура воздуха составила +8…+10 °C. Ночью в разных районах города столбики термометров показали 0…+1 °C.

Сегодня днем синоптическая ситуация не изменится, Приморье по-прежнему будет находиться под влиянием гребня антициклона, осадки маловероятны. В течение дня центр антициклона скатится на Желтое море, и ветер сменит свое направление на юго-западное. Придет более теплая воздушная масса и в крае потеплеет, основной фон максимальных температур составит +8…+16 °C.

Ближайшей ночью давление будет падать, выхолаживание уменьшится и ночь ожидается теплее. На большей территории столбики термометров покажут +1…−7 °C, на южном побережье теплее, +2…+7 °C, и лишь местами в горных районах столбики термометров до −11 °C.

Завтра утром над краем пройдет малоактивный атмосферный фронт, осадков он не вызовет, воздушная масса останется прежней, но сменится направление ветра на северное. Фон дневных температур воздуха останется на прежнем уровне.

Сегодня днем солнечно, ветер северо-западный, во второй половины дня сменит свое направление на южное, и воздух прогреется до +10…+13 °C. В ближайшие сутки сохранится малооблачная и без осадков погода. Завтра днем южный ветер сменится на северо-западный. Температурный фон повысится на 2–4 градуса.

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