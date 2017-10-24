Во Владивостоке мать троих детей обманула арендодателя

Женщина предупредила о нерадивой съемщице пользователей социальных сетей

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Квартиросъемщица во Владивостоке без предупреждения съехала с арендованной квартиры, оставив после себя беспорядок, похитив бытовую технику и не заплатив арендную плату, сообщает РИА VladNews.

О нерадивом арендаторе жилья жительница Приморской столицы сообщила в социальных сетях. По словам женщины, проблемы с замужней девушкой по имени Валерия, матери троих детей, не заставили себя долго ждать. Буквально через пару месяцев начались задолженности с квартплатой «по причине бесконечно печальных историй». Показания счетчиков предоставлялись с задержкой, а последние месяцы и вовсе перестали поступать.

Когда очередной раз пришло время оплаты, девушка пропала.

«На смс сообщения никакой реакции, трубку не берет, по итогу вообще меня заблокировала», - сообщает женщина в социальных сетях.

Когда через два дня собственница пришла проверить квартиросъемщиков лично, дома никого не оказалось. В квартире был бардак, похищена новая электроплита, ключи также отсутствовали.

Женщина написала заявление в полицию и предостерегла других арендодателей о взаимодействиях с этой девушкой.

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