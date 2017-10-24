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8 канал

Карта мыслей, горящий лед и виртуальные полеты: Зачем идти на Фестиваль «Nauka 0+»

Эксперты проведут интеллектуальные игры, шоу и квесты, экскурсии, лекции и мастер-классы
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Если жажда новых знаний и информации не покидает вас ни на секунду, то большой фестиваль «Nauka 0+» точно не оставит вас равнодушным. Интеллектуальные игры, шоу и квесты, экскурсии, лекции и мастер-классы на всевозможные темы ждут гостей фестиваля. И дело не только в науке. Эксперты расскажут о криптовалютах, профессии журналиста, онкологических заболеваниях, теории большого взрыва, а также затронут вопросы психологии и даже проведут уроки английского языка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Какие еще открытия для себя сделают и дети, и взрослые на фестивале науки 27 и 28 октября, расскажут координатор Фестиваля на Дальнем Востоке Иван Земченко и лаборант-исследователь кафедры нефтегазового дела и нефтехимии ДВФУ Павел Осмоловский.

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