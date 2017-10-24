Кулинару Владивостока отметили свой профессиональный праздник

«За то, что вкусно варят нам!»

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Обед по расписанию. Свой профессиональный праздник 20 октября отмечают кулинары. Официально День повара появился в 2004 году. А вот профессия считается одной из древнейших и очень востребована. Кто-то повар дома, кто-то мастерски готовит для ресторанов, а к кому-то на перемене толпой бегут дети. В одной из школьных столовых побывала наша съемочная группа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары всего мира. День повара был учрежден 13 лет назад. Несмотря на то, что кулинарное дело сегодня — это настоящее искусство, остаются те, для кого готовка остается ежедневной работой. Но — любимой и важной.