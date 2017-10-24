Губернатор о первых задачах

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко определил ближайшие задачи в своей работе и работе администрации края. Например, он поделился планами пустить морскую круизную линию по Приморскому краю. Такая действует по Дальнему Востоку, но и в Приморье огромное количество красивых мест, которые могут покорить туристов. Среди первоочередных задач он также назвал ликвидацию лесных пожаров, строительство дорог по краю, жильё для детей-сирот и развитие спорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

На встрече с руководителями краевого дорожного строительства Андрей Тарасенко потребовал четко назвать те участки дорог, которые до сих пор не восстановлены после паводка. Жители полуострова Песчаный жаловались, что сложно проехать во Владивосток сейчас, когда закрыта навигация. До сих пор 20 километров дорог по краю восстановлены частично. Страдают жители сел Ольгинского и Лазовского районов.