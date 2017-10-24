Из школы во Владивостоке эвакуировали детей

В учреждении объявлена пожарная тревога

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В одной из школ Владивостока сработала пожарная тревога, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел сегодня утром. В средней общеобразовательной школе №83 сработала пожарная тревога. По сигналу из здания на стадион были выведены все дети под присмотром классных руководителей. Директор школы Марина Важова рассказала корреспонденту РИА VladNews, что это всего лишь учебная тревога.

"Такие мероприятия у нас проходят регулярно. Эвакуация плановая, по приказу Управления образования, мы тренируемся, чтобы быть готовыми в случае возникновения реальной опасности", - рассказала собеседник агентства.

Сейчас все дети возвращены в класс, первая смена уже закончила учебный день. К занятиям приступили ученики второй смены.

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