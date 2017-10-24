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Подросток за рулем легковушки отправил жителя Владивостока в больницу

Стали известны подробности ДТП, произошедшего минувшим вечером
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Вечером в понедельник, 23 октября, в 21.10 в дежурную часть отдела ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о ДТП в Советском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 16-летний водитель автомобиля Toyota Crown с признаками алкогольного опьянения двигался в направлении улицы Русской.

В районе дома Кирова, 6 подросток не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, двигавшимся во встречном направлении.

В результате автоаварии травмы получил 51-летний водитель Toyota Land Cruiser. Прибывшие медики доставили пострадавшего в больницу с ушибом головного мозга.

Стаж вождения водителя внедорожника составляет 25 лет. К административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения он не привлекался.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения подросток отказался. В присутствии матери в отношении несовершеннолетнего полицейскими составлены административные материалы по фактам невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД, невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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