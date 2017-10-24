Завтра во Владивостоке станет теплее ещё на 2–4 градуса 16:40, 24 октября Завтра во Владивостоке станет теплее ещё на 2–4 градуса
Экс-губернатор Приморья Миклушевский поедет в Кремль 16:29, 24 октября Экс-губернатор Приморья Миклушевский поедет в Кремль
Во Владивостоке мать троих детей обманула арендодателя 16:28, 24 октября Во Владивостоке мать троих детей обманула арендодателя (Фото)
Новостная лента
Октябрь, 24 вторник
17:14
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
17:14
Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске Эксклюзив
17:05
Пенсионеры, пострадавшие от наводнения в Приморье, могут получить дополнительную поддержку
16:53
Врио губернатора Приморья поручил расширить меры по борьбе с угольной пылью в портах
16:40
Завтра во Владивостоке станет теплее ещё на 2–4 градуса
16:29
Экс-губернатор Приморья Миклушевский поедет в Кремль
16:28
Во Владивостоке мать троих детей обманула арендодателя Фото
16:15
Андрей Тарасенко определил ближайшие задачи в своей работе Видео
16:02
Подросток за рулем легковушки отправил жителя Владивостока в больницу
15:50
Во Владивостоке почтят память жертв политических репрессий
15:43
Автолюбители Владивостока придумали, как обмануть «паркон» Эксклюзив
15:37
Ученые перечислили факторы развития послеродовой депрессии
15:25
Военные РФ и Индии отразили нападение террористов
15:24
Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли Эксклюзив
15:14
Владивостокские магазины попались на опасных деликатесах
15:08
Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк Эксклюзив
15:02
В Приморье спасатели потушили квартиру
14:50
Главный бухгалтер во Владивостоке похитила более 1 млн рублей
14:38
Во Владивостоке стартует акция «Сделаем город доступнее»
14:26
Известный певец приедет во Владивосток в начале ноября
14:13
У кожи обнаружили «память»
14:00
Пьяный приморец отправил пенсионерку в больницу
13:49
В Приморье продолжают гибнуть люди из-за пьяных «лихачей»
13:36
В Приморье при ДТП с участием такси за 2017 год пострадало 80 человек
13:23
Приморец вынес с работы 165 кг медного кабеля
13:10
Фотовыставка «Хрустальный мир» объединила детей с разными возможностями
13:06
Из школы во Владивостоке эвакуировали детей
13:00
В Приморье горит 1,5 тысячи гектаров леса
12:48
Приморское судно потерпело бедствие у берегов Японии
12:37
Авария в Приморье унесла жизнь автолюбителя Фото
12:30
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
12:26
Двое приморцев убили и расчленили знакомую
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4221 (160) от 24 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» остался в зоне вылета
Капремонт: когда по долгам не надо платить
В городе высаживают тюльпаны
На погосте деньги лучше не хранить
Не учением единым…
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Культура

Во Владивостоке почтят память жертв политических репрессий

Памятные мероприятия здесь начнутся 30 октября примерно в 12:30
Фото: div24.ru Фото: div24.ru
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В предстоящий понедельник, 30 октября, в России отметят День памяти жертв политических репрессий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В краевом центре в этот день пройдёт ряд памятных мероприятий, принять участие в которых приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, памятные мероприятия начнутся в 12 часов в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова. Здесь состоится памятный митинг и церемония возложения цветов к Свече памяти.

После этого собравшиеся отправятся к Мемориалу жертвам политических репрессий, расположенному на Лесном кладбище. Здесь также пройдет церемония возложения цветов к мемориалу. Напомним, что в ноябре 2010 года на «Лесном» состоялось перезахоронение человеческих останков, найденных при строительстве трассы «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл». Чуть позже здесь был создан мемориал жертвам политических репрессий, а рядом с братской могилой возвели ещё и православную часовню. Планируется, что памятные мероприятия здесь начнутся ориентировочно в 12:30.

По завершению памятного митинга на Лесном кладбище представители общественности отправятся к мемориальному камню жертвам политических репрессий на улице Ряжской, 10. Здесь также состоится памятный митинг. Его начало запланировано на 13 часов.

Похожие новости
Фотовыставка «Хрустальный мир» объединила детей с разными возможностями
13:10, 24 октября 2017 Фотовыставка «Хрустальный мир» объединила детей с разными возможностями

Для гостей в этот день подготовили интересную и запоминающуюся развлекательную программу

Во Владивостоке состоится награждение победителей конкурса «Доступная среда»
23:01, 23 октября 2017 Во Владивостоке состоится награждение победителей конкурса «Доступная среда»

Церемония награждения победителей и призёров пройдёт 25 октября

Творческая встреча с заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой пройдёт во Владивостоке
19:20, 23 октября 2017 Творческая встреча с заслуженной артисткой России Ларисой Белобровой пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился для 200 приморцев
08:21, 23 октября 2017 Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершился для 200 приморцев

На церемонии закрытия выступил Владимир Путин

Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
09:10, 21 октября 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Афиша мероприятий выходных дней - 21 и 22 октября

​Сопродюсер фильма «Матильда»: Это всё была какая-то странная вакханалия
16:16, 19 октября 2017 ​Сопродюсер фильма «Матильда»: Это всё была какая-то странная вакханалия

Генпрокуратура не нашла нарушений при финансировании фильма

Мировая звезда Денис Мацуев выступит во Владивостоке
15:39, 19 октября 2017 Мировая звезда Денис Мацуев выступит во Владивостоке

Звезда сыграет вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева