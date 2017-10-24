Во Владивостоке почтят память жертв политических репрессий

Памятные мероприятия здесь начнутся 30 октября примерно в 12:30

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В предстоящий понедельник, 30 октября, в России отметят День памяти жертв политических репрессий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В краевом центре в этот день пройдёт ряд памятных мероприятий, принять участие в которых приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, памятные мероприятия начнутся в 12 часов в сквере Веры и надежды на улице Овчинникова. Здесь состоится памятный митинг и церемония возложения цветов к Свече памяти.

После этого собравшиеся отправятся к Мемориалу жертвам политических репрессий, расположенному на Лесном кладбище. Здесь также пройдет церемония возложения цветов к мемориалу. Напомним, что в ноябре 2010 года на «Лесном» состоялось перезахоронение человеческих останков, найденных при строительстве трассы «пос. Новый – Де-Фриз – Седанка – Патрокл». Чуть позже здесь был создан мемориал жертвам политических репрессий, а рядом с братской могилой возвели ещё и православную часовню. Планируется, что памятные мероприятия здесь начнутся ориентировочно в 12:30.

По завершению памятного митинга на Лесном кладбище представители общественности отправятся к мемориальному камню жертвам политических репрессий на улице Ряжской, 10. Здесь также состоится памятный митинг. Его начало запланировано на 13 часов.