Известный певец приедет во Владивосток в начале ноября

Никита Алексеев войдет в состав жюри на конкурсе «Краса студенчества России»

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Известный певец Alekseev войдет в состав жюри конкурса «Краса студенчества России», который пройдет во Владивостоке с 1 по 6 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Отметим, что уже стало известно имя ведущего мероприятия, им стал артист шоу “Однажды в России, участник “Сборной Камызякского края” по КВН Вячеслав Макаров. В состав жюри финального этапа также войдет команда КВН “Детективное Агентство “Лунный свет” (ДАЛС). Вице-чемпионы Высшей лиги КВН, белгородцы Филипп Воронин и Тимур Бабъяк.

Кто еще из звезд приедет на финальное шоу во Владивосток – организаторы пока что держат в секрете.

В судейскую коллегию финала войдут ещё несколько известных человек, но организаторы пока сохраняют интригу.

Напомним, конкурс «Краса студенчества России» пройдет с 1 по 6 ноября на базе кампуса ДВФУ. В первые дни состоятся отборочные этапы, по результатам которых будут определены 12 конкурсанток, прошедших в финал, после чего девушкам предстоит пройти еще несколько испытаний.

Отметим, что в список потенциальных участниц попали 44 представительницы 26 регионов страны: Приморского, Алтайского, Камчатского, Пермского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Ростовской, Самарской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Ярославской областей. Также отбор прошли девушки из Севастополя, Республик Башкортостан, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), а также Удмуртской Республики. Лидерами по подаче заявок оказались Москва и Санкт-Петербург.

Приморье на конкурсе будут представлять четыре девушки. Это учащиеся Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Владивостокского филиала Российской таможенной академии, Дальневосточного федерального университета и Морского государственного университета имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского.