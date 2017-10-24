Военные РФ и Индии отразили нападение террористов

Международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Российские и индийские военные во время международных учений "Индра-2017" в Приморье отразили нападение условных террористов на укрепленный блокпост. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом первого международного межвидового российско-индийского учения "Индра-2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа и военнослужащие корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Индии провели совместную тренировку по отражению нападения условных террористов на укрепленный блокпост. По легенде учения после внезапного нападения группы условных террористов охранение блокпоста вынуждено было отступить на заранее подготовленные позиции и вызвать подкрепление", - рассказал Воскресенский.

Прибывшие для их поддержки мотострелковые подразделения, усиленные танками Т-72Б3, блокировали и уничтожили противника, после чего взвод Вооруженных Сил Индии провел окончательную зачистку захваченного террористами блокпоста.

В этом эпизоде учений было задействовано более 200 военнослужащих двух стран и около 20 боевых машин пехоты и танков. В ходе тренировки индийские военнослужащие выполняли задачи на бронетехнике, переданной им на период учения российской стороной.

Международные учения "Индра-2017" впервые проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах ТОФ с участием различных родов войск двух стран по единому замыслу 20-29 октября. Вместо проводимых ранее учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.