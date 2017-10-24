В Приморье спасатели потушили квартиру

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгоарнии поступило в пожарно-спасательную службу Спасского района, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в селе Спасское горит квартира, расположенная в доме на улице Спасская.

Оперативно прибыв к месту пожара, огнеборцы приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

В ходе проведённой разведки было установлено, что на веранде одной из квартир горят: мебель, стены, потолок и пол.

Общая площадь пожара составила 18 кв. м. С огнём боролись четыре человека личного состава и одна единица техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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