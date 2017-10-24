Владивостокские магазины попались на опасных деликатесах

За риск здоровьем покупателей бизнесу грозят крупные штрафы

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора Приморья совместно с сотрудниками полиции пресекли продажу потенциально опасных морских деликатесов во Владивостоке. Трем индивидуальным предпринимателям грозят крупные штрафы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Так, при внеплановой выездной проверке, осмотр холодильных камер и витрин в торговой точке на проспекте Острякова показал, что наряду с качественным товаром предприниматель реализовывал и продукцию неизвестного происхождения.

Так, охлаждённое филе морского гребешка (6,6 кг), охлаждённое мясо трубача (4,3 кг), варёно-мороженная креветка гребенчатая (9,2 кг), креветка травяная «чилим» варёно-мороженная (3 кг), варёно-мороженная креветка «шримс» (4 кг) мясо краба варёно-мороженное (7,6 кг), варёно-мороженная креветка гребенчатая «ботан» (6 кг) хранились без маркировки изготовителя. Не исключено, что деликатесы были просрочены, представляя угрозу здоровью покупателей.

Похожее правонарушение было выявлено полицейскими города: они направили в надзорное ведомство материал, в котором указывалось, что индивидуальный предприниматель хранит и реализует морепродукцию без маркировки изготовителя, в отсутствие необходимых документов и, возможно, с истёкшими сроками годности. В ходе рейда в торговый павильон на проспекте Красного Знамени было выявлено хранение и реализация морепродуктов, не соответствующих ветеринарным нормам: креветка варёно-мороженная «приморская» (1 кг), креветка гребенчатая варёно-мороженная (1 кг), конечности краба камчатского варёно-мороженные (1,3 кг), краб целый «волосатик» варёно-мороженный (2,5 кг), креветка «северная» варёно-мороженная (2,5 кг) выставлялись на продажу без маркировки изготовителя и без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

Еще один поступивший из полиции материал также стал основанием для проверки ещё одного ИП, владеющего торговым павильоном на Океанском проспекте: здесь креветка гребенчатая свежемороженая (6 кг), краб волосатый целый свежемороженый (1 кг), кета охлаждённая (15 кг), икра лососёвая зернистая (1,5 кг) хранились без маркировки изготовителя и в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

По словам специалистов, морепродукты неизвестного происхождения нередко перерабатываются в антисанитарных условиях и хранятся с нарушением температурного режима. Потребляя потенциально опасные деликатесы, покупатели могли получить тяжелейшие отправления.

В настоящее время вся небезопасная для здоровья морепродукция изъята и помещена на изолированное хранение.

Против нарушителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Предпринимателям грозят крупные штрафы.