Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли 15:24, 24 октября Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли (Эксклюзив)
Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк 15:08, 24 октября Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк (Эксклюзив)
Известный певец приедет во Владивосток в начале ноября 14:26, 24 октября Известный певец приедет во Владивосток в начале ноября
Новостная лента
Октябрь, 24 вторник
15:43
Генпрокуратура: Следствие по делу Игоря Пушкарева окончено
15:43
Полиция ищет человека, обстрелявшего депутата в Лучегорске Эксклюзив
15:43
​Владивостокский завод, оказавшийся под угрозой закрытия, продолжит работу
15:37
Ученые перечислили факторы развития послеродовой депрессии
15:25
Военные РФ и Индии отразили нападение террористов
15:24
Бомбу в отделении Альфа-Банка в центре Владивостока не нашли Эксклюзив
15:14
Владивостокские магазины попались на опасных деликатесах
15:08
Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк Эксклюзив
15:02
В Приморье спасатели потушили квартиру
14:50
Главный бухгалтер во Владивостоке похитила более 1 млн рублей
14:38
Во Владивостоке стартует акция «Сделаем город доступнее»
14:26
Известный певец приедет во Владивосток в начале ноября
14:13
У кожи обнаружили «память»
14:00
Пьяный приморец отправил пенсионерку в больницу
13:49
В Приморье продолжают гибнуть люди из-за пьяных «лихачей»
13:36
В Приморье при ДТП с участием такси за 2017 год пострадало 80 человек
13:23
Приморец вынес с работы 165 кг медного кабеля
13:10
Фотовыставка «Хрустальный мир» объединила детей с разными возможностями
13:06
Из школы во Владивостоке эвакуировали детей
13:00
В Приморье горит 1,5 тысячи гектаров леса
12:48
Приморское судно потерпело бедствие у берегов Японии
12:37
Авария в Приморье унесла жизнь автолюбителя Фото
12:30
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
12:26
Двое приморцев убили и расчленили знакомую
12:15
Прокуратура проверяет ситуацию с арестованными в ОАЭ судами из Приморья
12:03
В Приморский сафари-парк доставили двух медвежат
11:51
Пьяный приморец устроил аварию со смертельным исходом Фото
11:39
Два приморца украли радиаторы с тепловоза
11:27
В Приморье пропал мужчина, страдающий расстройством памяти Фото
11:15
Страшная авария унесла жизни двух приморцев Фото
11:06
​Зачем нужен семейный психолог?
11:02
Жительница Приморья рискует сесть на 10 лет за наркотик
10:50
За последний месяц в Приморье оштрафовали практически 100 поджигателей
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4221 (160) от 24 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Луч» остался в зоне вылета
Капремонт: когда по долгам не надо платить
В городе высаживают тюльпаны
На погосте деньги лучше не хранить
Не учением единым…
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Владивостокские магазины попались на опасных деликатесах

За риск здоровьем покупателей бизнесу грозят крупные штрафы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники Россельхознадзора Приморья совместно с сотрудниками полиции пресекли продажу потенциально опасных морских деликатесов во Владивостоке. Трем индивидуальным предпринимателям грозят крупные штрафы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора региона.

Так, при внеплановой выездной проверке, осмотр холодильных камер и витрин в торговой точке на проспекте Острякова показал, что наряду с качественным товаром предприниматель реализовывал и продукцию неизвестного происхождения.

Так, охлаждённое филе морского гребешка (6,6 кг), охлаждённое мясо трубача (4,3 кг), варёно-мороженная креветка гребенчатая (9,2 кг), креветка травяная «чилим» варёно-мороженная (3 кг), варёно-мороженная креветка «шримс» (4 кг) мясо краба варёно-мороженное (7,6 кг), варёно-мороженная креветка гребенчатая «ботан» (6 кг) хранились без маркировки изготовителя. Не исключено, что деликатесы были просрочены, представляя угрозу здоровью покупателей.

Похожее правонарушение было выявлено полицейскими города: они направили в надзорное ведомство материал, в котором указывалось, что индивидуальный предприниматель хранит и реализует морепродукцию без маркировки изготовителя, в отсутствие необходимых документов и, возможно, с истёкшими сроками годности. В ходе рейда в торговый павильон на проспекте Красного Знамени было выявлено хранение и реализация морепродуктов, не соответствующих ветеринарным нормам: креветка варёно-мороженная «приморская» (1 кг), креветка гребенчатая варёно-мороженная (1 кг), конечности краба камчатского варёно-мороженные (1,3 кг), краб целый «волосатик» варёно-мороженный (2,5 кг), креветка «северная» варёно-мороженная (2,5 кг) выставлялись на продажу без маркировки изготовителя и без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции.

Еще один поступивший из полиции материал также стал основанием для проверки ещё одного ИП, владеющего торговым павильоном на Океанском проспекте: здесь креветка гребенчатая свежемороженая (6 кг), краб волосатый целый свежемороженый (1 кг), кета охлаждённая (15 кг), икра лососёвая зернистая (1,5 кг) хранились без маркировки изготовителя и в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

По словам специалистов, морепродукты неизвестного происхождения нередко перерабатываются в антисанитарных условиях и хранятся с нарушением температурного режима. Потребляя потенциально опасные деликатесы, покупатели могли получить тяжелейшие отправления.

В настоящее время вся небезопасная для здоровья морепродукция изъята и помещена на изолированное хранение.

Против нарушителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Предпринимателям грозят крупные штрафы.

Похожие новости
Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк
15:08, 24 октября 2017 Источник: Во Владивостоке неизвестные заминировали банк

В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы

В Приморье спасатели потушили квартиру
15:02, 24 октября 2017 В Приморье спасатели потушили квартиру

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Главный бухгалтер во Владивостоке похитила более 1 млн рублей
14:50, 24 октября 2017 Главный бухгалтер во Владивостоке похитила более 1 млн рублей

Злоумышленница предстанет перед судом

Пьяный приморец отправил пенсионерку в больницу
14:00, 24 октября 2017 Пьяный приморец отправил пенсионерку в больницу

По данному факту проводится проверка

В Приморье продолжают гибнуть люди из-за пьяных «лихачей»
13:49, 24 октября 2017 В Приморье продолжают гибнуть люди из-за пьяных «лихачей»

За минувшую неделю к ответственности привлечены 330 водителей

В Приморье при ДТП с участием такси за 2017 год пострадало 80 человек
13:36, 24 октября 2017 В Приморье при ДТП с участием такси за 2017 год пострадало 80 человек

Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия

Приморец вынес с работы 165 кг медного кабеля
13:23, 24 октября 2017 Приморец вынес с работы 165 кг медного кабеля

Теперь мужчине грозит два года колонии