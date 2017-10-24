Главный бухгалтер во Владивостоке похитила более 1 млн рублей

Злоумышленница предстанет перед судом

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока обвиняется в совершении преступления по статье «Присвоение», сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, преступление совершено в период, когда фигурантка замещала должность главного бухгалтера в ООО «ЛОТС». Так, воспользовавшись служебным положением, позволявшим ей возможность самостоятельно осуществлять проведение платежей, главный бухгалтер в течение 2016 года перечисляла на расчетный счет подконтрольной ей компании денежные средства, принадлежавшие ООО «ЛОТС», которые в дальнейшем присваивала себе.

В результате таких действий ей удалось похитить 1 млн 127 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемой, в том числе находившийся в пользовании автомобиль и личные расчетные счета, наложен арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.