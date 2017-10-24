Во Владивостоке стартует акция «Сделаем город доступнее»

Расписание уроков доброты

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В краевом центре стартует общегородская акция «Сделаем город доступнее», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В течение двух месяцев в общеобразовательных учреждениях будут проводиться уроки доброты «Мир глазами слепых» и «Мир глазами глухих».

«В рамках реализации программы «Доступная среда» до конца этого года во Владивостоке будут проведены 30 уроков доброты, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – Люди с ограниченными возможностями по зрению и слуху расскажут школьникам о том, с какими трудностями приходится им сталкиваться, а также познакомят и научат азам чтения по шрифту Брайля и языку жестов».

Уроки доброты будут проводиться для учащихся 4 – 6-х классов. Планируется, что в них примут участие порядка 750 детей краевого центра.

Первые уроки пройдут уже на этой неделе на базе школ № 42, 46 и 48.

Расписание уроков доброты:

25 октября – 15:00 – школа № 48 (проспект 100-летя Владивостока, 133 «а»);

26 октября – 11:10 – школа № 42 (ул. Станюковича, 31 «а»);

26 октября – 13:30 – школа № 46 (ул. Батарейная, 6).

О месте и времени следующих занятий будет сообщено дополнительно.