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Общество

Во Владивостоке стартует акция «Сделаем город доступнее»

Расписание уроков доброты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В краевом центре стартует общегородская акция «Сделаем город доступнее», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В течение двух месяцев в общеобразовательных учреждениях будут проводиться уроки доброты «Мир глазами слепых» и «Мир глазами глухих».

«В рамках реализации программы «Доступная среда» до конца этого года во Владивостоке будут проведены 30 уроков доброты, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. – Люди с ограниченными возможностями по зрению и слуху расскажут школьникам о том, с какими трудностями приходится им сталкиваться, а также познакомят и научат азам чтения по шрифту Брайля и языку жестов».

Уроки доброты будут проводиться для учащихся 4 – 6-х классов. Планируется, что в них примут участие порядка 750 детей краевого центра.

Первые уроки пройдут уже на этой неделе на базе школ № 42, 46 и 48.

Расписание уроков доброты:

25 октября15:00 – школа № 48 (проспект 100-летя Владивостока, 133 «а»);

26 октября11:10 – школа № 42 (ул. Станюковича, 31 «а»);

26 октября13:30 – школа № 46 (ул. Батарейная, 6).

О месте и времени следующих занятий будет сообщено дополнительно.

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