Двое приморцев убили и расчленили знакомую

Части трупа злоумышленники выкинули в мусорный контейнер

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Двое жителей края обвиняются в убийстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Убийство произошло в ноябре 2016 года в Уссурийске в квартире потерпевшей, в гости к которой пришли фигуранты дела.

По версии следствия, в ходе застолья между хозяйкой квартиры и ее знакомой произошла ссора, в ходе которой последняя схватила потерпевшую и повалила на пол. Нападавшая попросила своего приятеля оказать ей помощь и удерживать потерпевшую. Тем временем фигурантка взяла нож и, действуя группой лиц со вторым соучастником, нанесла женщине не менее 11 ударов ножом в область шеи и груди.

После убийства хозяйки квартиры, с целью скрыть следы преступления, злоумышленница в течение двух суток расчленила труп, а затем вместе со своим напарником выбросили части тела в мусорные контейнеры, установленные на разных улицах в г. Уссурийске.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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