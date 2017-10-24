Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 24 октября

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.47 рубля, а евро- 67.55 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Накануне Сенат США одобрил проект бюджета на следующий год, в котором, по данным проекта, открыта дорога к масштабной налоговой реформе для ускорения экономического роста страны. Если эта реформа всё-таки будет введена, доллар вырастет до 85 рублей, что неблагоприятно скажется на положении отечественной валюты.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Россельхозбанке за 57.70 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 57.42 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Уссури за 67.90 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 67.30 рубля за один евро.