Прокуратура проверяет ситуацию с арестованными в ОАЭ судами из Приморья

Суда "Каролина Винд" и "Кристал Ист" были арестованы в числе другого имущества компании-банкрота

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

Находкинская транспортная занимается выяснением ситуации по арестованным в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) судам "Каролина Винд" и "Кристал Ист" с российскими экипажами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

"Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку по ситуации, проверяя наличие у моряков воды и продуктов питания и задолженности по зарплате. Ситуация находится на контроле Дальневосточной транспортной прокуратуры", - сообщил собеседник.

Суда "Каролина Винд" и "Кристал Ист" (судовладелец "Находка Портбункер" из Приморья) были арестованы в числе другого имущества компании-банкрота и остаются в ОАЭ с июля. На них находятся по 7 членов экипажа, российских моряков, ситуация на "Кристал Ист" осложняется тем, что личные документы моряков вместе с судовыми документами находятся у портовых властей, это затрудняет их репатриацию.

Ранее агентство сообщало, что суда стоят в порту Шарджа, экипаж "Кристал Ист" обратился в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию. К ситуации подключились дипломаты - по словам консула РФ в Дубае (ОАЭ) Антона Шарагова, консульство плотно занимается этой проблемой уже два месяца. Шарагов сообщил, что консульство находится в контакте с транспортной службой эмирата, в котором стоит арестованное судно, с Министерством иностранных дел ОАЭ, портовыми властями. Он пояснил, что российские моряки смогут беспрепятственно покинуть арабскую страну после смены экипажа, которая задерживается из-за того, что местные агенты отказываются работать с арестованным судном.

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