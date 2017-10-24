Пьяный приморец отправил пенсионерку в больницу

По данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 24 октября , РИА Vladnews.

В Большом Камне произошло ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на ведомство.

Установлено, что водитель за рулем автомобиля ToyotaMarkII, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на парковке задним ходом и совершил наезд на пожилую женщину.

В результате произошедшего пострадавшая была госпитализирована с травмами ребер и плеча.

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